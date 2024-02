Napoli, Politano a rischio per Milano?

Il calciatore non si è allenato in gruppo oggi, apprensione in casa azzurra in vista del Milan

Il Napoli si prepara a Castelvolturno al big match di domenica sera contro il Milan al Meazza. Mister Mazzarri nell’allenamento di oggi ha avuto a disposizione sia Meret che Oliveira, quantomeno in parte e si confida nei prossimi giorni di vedere i due calciatori aumentare i carichi di lavoro e riuscire a essere convocati per Milano. Allenamento a parte ancora per Zielinski causa affaticamento muscolare alla gamba.

Nota stonata odierna, invece, è quella che riguarda Matteo Politano che ha lavorato in personalizzato ed è scattato il campanello d’allarme: se l’esterno offensivo non dovesse essere al meglio, occasione per Ngonge nel tridente azzurro con Simeone e Kvaratskhelia.

Fantacalcio.it per Adnkronos