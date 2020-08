NAPOLI – Tiene banco l’infortunio subito da Lorenzo Insigne, costretto a saltare anche l’allenamento mattutino al centro sportivo di Castel Volturno. Solamente terapie per il capitano, le cui condizioni continueranno a essere monitorate giorno dopo giorno fino a sabato, nella speranza che in extremis si possa rimettere a disposizione di Gattuso. L’attaccante della Nazionale sente meno dolore, ma la piccola lesione tendinea agli adduttori subita nella partita di campionato con la Lazio nello scorso weekend non si è ancora cicatrizzata e il tempo stringe, con la super sfida contro il Barcellona ormai alle porte. Prima della partenza del Napoli per la Spagna, prevista per venerdì all’ora di pranzo, il leader azzurro sosterrà il provino decisivo: durante la rifinitura al San Paolo. Subito dopo sarà ufficializzata la lista dei convocati per la trasferta catalana, a cui prenderà parte a sorpresa pure il bomber Fernando Llorente: sparito dai radar dopo il lockdown negli ultimi 11 turni di Serie A.





Se Insigne non ce la fa è pronto Elmas

C’è bisogno di tutti e Gattuso vuole tenersi un’arma di riserva in più in attacco, soprattutto se alla fine Insigne sarà costretto a gettare la spugna. Il Napoli si sta preparando a ogni evenienza e il favorito per prendere eventualmente il posto del capitano contro il Barcellona è il macedone Eljif Elmas, che ha già dimostrato in campionato di trovarsi a suo agio nella posizione di esterno sinistro, nel tridente. L’altro pretendente per una maglia tra i titolari è Hirving Lozano, che però ha caratteristiche spiccatamente offensive e non garantirebbe sufficiente equilibrio. Per questo il messicano ha più chance di subentrare a gara in corso, al Camp Nou.

A Barcellona serve l’impresa

Si ripartirà dal pareggio (1-1) dell’andata al San Paolo e il Napoli avrà quindi l’obbligo di segnare almeno un gol, per rimettere in discussione la qualificazione per i quarti di finale della Champions League. Per questo il recupero di Insigne sarebbe molto prezioso, a patto però che il capitano dia entro sabato sera sufficienti garanzie di tenuta, perché Gattuso non potrà permettersi il lusso di mandare in campo un giocatore in condizioni fisiche precarie. Per passare il turno a Barcellona gli azzurri dovranno essere perfetti.







Fonte