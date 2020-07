NAPOLI – Tre indizi valgono come una prova e il deludente ko di Parma ha certificato la netta flessione del Napoli, che era apparso già sotto tono e in debito di ossigeno nelle due sfide precedenti contro Bologna e Udinese. Questa volta è arrivata però pure la sconfitta e non basta l’alibi per il pessimo arbitraggio di Giua, già fermato una volta in questa stagione dal designatore Rizzoli, a causa dei suoi ripetuti errori. Ma hanno sbagliato tanto anche gli azzurri: inconsistenti in attacco, mal messi a centrocampo e disordinati in difesa. Le motivazioni in campionato sono finite da tempo e nemmeno il turn over di Gattuso è più sufficiente per tenere sulla corda il suo gruppo: con la testa in vacanza e proiettato ormai solo sulla super sfida di Champions League dell’8 agosto, contro il Barcellona. Per questo dopo la sconfitta di mercoledì sera allo stadio Tardini, che ha fatto scivolare di nuovo Insigne e compagni al settimo posto della classifica, Ringhio non è riuscito a nascondere la sua sincera preoccupazione. “Così non va: ci vuole un atteggiamento differente e ai catalani andremo a fare il sollecito, se non invertiamo subito la rotta”, ha alzato la voce il tecnico calabrese, invitando il suo gruppo a riattaccare la spina già nella gara di sabato notte (21.45) al San Paolo contro il Sassuolo: terzultimo atto della Serie A.





Torneranno a disposizione Mertens e Milik, le cui assenze in attacco si sono fatte sentire molto contro il Parma. Fare gol sta diventando per il Napoli un’impresa sempre più complicata e per questo De Laurentiis sta stringendo i tempi per Victor Osimhen, il cui acquisto dal Lille sarà annunciato nel weekend o all’inizio della prossima settimana. Correre ai ripari sul mercato è una necessità, visto che Gattuso sta pagando a caro prezzo la mancanza di un bomber vero: capace di lasciare il segno pure con una prodezza individuale. Lozano è stato invano provato al Tardini nel ruolo di prima punta, in cui si sono alternati nel corso della gara pure Politano, Insigne e Callejon, tutti con risultati insoddisfacenti.



Il falso nueve può farlo solo Mertens, ma gli anni passano anche per lui (sono 33, adesso) e l’esigenza di riavere un centravanti vero per il Napoli è diventata per questo pressante. Se ne riparlerà tuttavia nella prossima stagione e adesso la priorità degli azzurri e finire al meglio quella in corso, prima di fare il punto per il futuro. De Laurentiis a inizio agosto offrirà a Ringhio il rinnovo del contratto fino al 2022: due milioni a stagione. Poi dovranno arrivare però i rinforzi in attacco e il tecnico calabrese ha indicato soprattutto due nomi: Osimhen e Boga. Sono loro le prime scelte per rivoluzionare il reparto offensivo, dopo la lunghissima e a tratti esaltante era del tridente leggero, che dovrà comunque provare a essere protagonista ancora una volta, contro il Barcellona. C’è un ciclo da finire in bellezza, prima di voltare pagina.





Fonte