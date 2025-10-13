23.2 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Gossip

Napoli Overdrive Festival incanta con motori e spettacoli

Da StraNotizie
Napoli Overdrive Festival incanta con motori e spettacoli

Al Centro Direzionale di Napoli si è svolto il primo Napoli Overdrive Festival, che ha attirato oltre 50.000 visitatori in tre giorni. L’evento ha offerto uno spettacolo ricco di acrobazie adrenaliniche, motori, musica dal vivo e comicità, creando un’atmosfera festiva unica.

Gli stuntmen di Alvaro Dal Farra hanno regalato performance mozzafiato, esibendosi tra i grattacieli del centro. In mostra, auto da sogno come Aston Martin, Lamborghini, Ferrari e Porsche, insieme a quattro straordinarie vetture di Formula 1. L’evento ha anche incluso corsi di guida sicura e stand informativi delle forze dell’ordine, focalizzati sulla sicurezza stradale.

Radio Marte ha contribuito al successo dell’evento con musica e intrattenimento che hanno attirato un vasto pubblico, incuriosito non solo dalla spettacolarità, ma anche dalla simpatia degli ospiti. Sul palco, vicino alla nuova metropolitana, si sono alternati artisti e comici, tra cui No Stress con il Trio, The History Live, Davide Scafa, Fabiola Cimminella e Gigi e Ross, che hanno presentato anche talenti come Francesco Cicchella e Gabriele Esposito. La serata di sabato si è conclusa con un DJ set di Gigi Soriani.

La domenica ha visto una nuova serie di sfilate e dimostrazioni, mescolando tecnologia e motori. L’organizzatore Antonio Olivieri si è detto estremamente soddisfatto, evidenziando che la location del Centro Direzionale potrebbe diventare un punto di riferimento per futuri eventi di grande rilievo.

Articolo precedente
Festa della Castagna a Caprese Michelangelo: tradizione e vino
Articolo successivo
Venezuelani in Colombia: La lotta per i prigionieri politici
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.