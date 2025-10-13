Napoli Overdrive Festival incanta con motori e spettacoli

Al Centro Direzionale di Napoli si è svolto il primo Napoli Overdrive Festival, che ha attirato oltre 50.000 visitatori in tre giorni. L’evento ha offerto uno spettacolo ricco di acrobazie adrenaliniche, motori, musica dal vivo e comicità, creando un’atmosfera festiva unica.

Gli stuntmen di Alvaro Dal Farra hanno regalato performance mozzafiato, esibendosi tra i grattacieli del centro. In mostra, auto da sogno come Aston Martin, Lamborghini, Ferrari e Porsche, insieme a quattro straordinarie vetture di Formula 1. L’evento ha anche incluso corsi di guida sicura e stand informativi delle forze dell’ordine, focalizzati sulla sicurezza stradale.

Radio Marte ha contribuito al successo dell’evento con musica e intrattenimento che hanno attirato un vasto pubblico, incuriosito non solo dalla spettacolarità, ma anche dalla simpatia degli ospiti. Sul palco, vicino alla nuova metropolitana, si sono alternati artisti e comici, tra cui No Stress con il Trio, The History Live, Davide Scafa, Fabiola Cimminella e Gigi e Ross, che hanno presentato anche talenti come Francesco Cicchella e Gabriele Esposito. La serata di sabato si è conclusa con un DJ set di Gigi Soriani.

La domenica ha visto una nuova serie di sfilate e dimostrazioni, mescolando tecnologia e motori. L’organizzatore Antonio Olivieri si è detto estremamente soddisfatto, evidenziando che la location del Centro Direzionale potrebbe diventare un punto di riferimento per futuri eventi di grande rilievo.