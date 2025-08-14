Napoli-Olympiacos 2-0: vittoria convincente in amichevole

Il Napoli ha affrontato l’Olympiacos in un’amichevole conclusiva di preparazione, segnando una vittoria con un punteggio di 2-0. La partita, disputata a Castel di Sangro, ha visto gli azzurri in vantaggio grazie al gol di Matteo Politano al 17′. L’ala ha sfruttato un passaggio di Anguissa per segnare con un tiro a giro, portando la sua squadra in vantaggio.

Nel secondo tempo, il Napoli ha raddoppiato con Lorenzo Lucca, che ha segnato al 53′ con un tocco in scivolata dopo un assist di McTominay. Durante il match, il Napoli ha mostrato un buon possesso palla e ha cercato di tenere alta la pressione sull’Olympiacos, che ha faticato a crearsi occasioni da gol.

L’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha dovuto fare a meno di Romelu Lukaku, uscito per un fastidio all’adduttore sinistro, sostituito da Lucca. L’incontro ha visto anche alcune ammonizioni, tra cui quella di De Bruyne per un fallo in ritardo.

In generale, l’Olympiacos ha cercato di rispondere, ma non è riuscito a concretizzare le sue azioni. La partita ha così fornito un buon test per il Napoli, a pochi giorni dall’inizio del campionato. La squadra si prepara ora ad affrontare il Sassuolo nella prima giornata di campionato.