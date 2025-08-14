35.1 C
Roma
giovedì – 14 Agosto 2025
Sport

Napoli-Olympiacos 2-0: vittoria convincente in amichevole

Da StraNotizie
Napoli-Olympiacos 2-0: vittoria convincente in amichevole

Il Napoli ha affrontato l’Olympiacos in un’amichevole conclusiva di preparazione, segnando una vittoria con un punteggio di 2-0. La partita, disputata a Castel di Sangro, ha visto gli azzurri in vantaggio grazie al gol di Matteo Politano al 17′. L’ala ha sfruttato un passaggio di Anguissa per segnare con un tiro a giro, portando la sua squadra in vantaggio.

Nel secondo tempo, il Napoli ha raddoppiato con Lorenzo Lucca, che ha segnato al 53′ con un tocco in scivolata dopo un assist di McTominay. Durante il match, il Napoli ha mostrato un buon possesso palla e ha cercato di tenere alta la pressione sull’Olympiacos, che ha faticato a crearsi occasioni da gol.

L’allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha dovuto fare a meno di Romelu Lukaku, uscito per un fastidio all’adduttore sinistro, sostituito da Lucca. L’incontro ha visto anche alcune ammonizioni, tra cui quella di De Bruyne per un fallo in ritardo.

In generale, l’Olympiacos ha cercato di rispondere, ma non è riuscito a concretizzare le sue azioni. La partita ha così fornito un buon test per il Napoli, a pochi giorni dall’inizio del campionato. La squadra si prepara ora ad affrontare il Sassuolo nella prima giornata di campionato.

Articolo precedente
Mogol compie 89 anni: festa a Senise per il Maestro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.