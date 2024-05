Napoli, non si è allenato Rrahmani

Il Napoli chiuderà domenica la sua stagione con la sfida interna di campionato contro il Lecce. Nell’allenamento odierno mister Calzona ha ritrovato in gruppo Ngonge che ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva condizionato negli ultimi giorni, ma il tecnico ha visto fermarsi Rrahmani a causa di una tendinopatia.



Il difensore ora è a rischio forfati contro la formazione salentina, al centro della difesa potrebbe toccare alla coppia Juan Jesus e Ostigard.

Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo, per Mario Rui invece lavoro personalizzato in palestra; diventano così decisivi i prossimi allenamenti per capire le possibilità di recupero di questi tre calciatori in vista di domenica.