Napoli, nessuna grave notizia per Lobotka. Le ultime su McTominay

Una vittoria fondamentale e sofferta quella del Napoli contro il Milan. La squadra non molla e risponde all’Inter, che ha battuto l’Udinese. Un sospiro di sollievo per Antonio Conte, poiché nel finale della partita Stanislav Lobotka ha mostrato segni di un possibile infortunio al ginocchio. Tuttavia, dopo il match, si è rivelato che si trattava solo di crampi e non di un problema serio. Lobotka, uscito con una smorfia sofferente e claudicante, potrà partecipare alla prossima gara contro il Bologna, poiché le prime indiscrezioni parlano semplicemente di fatica accumulata.

In vista della trasferta al Dall’Ara, è atteso anche il ritorno di Scott McTominay, assente per una forte sindrome influenzale. L’ex giocatore del Manchester United ha assistito alla partita Napoli-Milan dalla tribuna, ma sarà disponibile per la gara di lunedì. Queste notizie sono positive per Conte, che ritrova pezzi importanti della sua squadra proprio nel momento cruciale della stagione, in vista della lotta per il titolo.

Insomma, il Napoli continua a lottare e a mantenere vive le speranze di successo, mentre recupera giocatori chiave per affrontare le sfide decisive che si avvicinano.