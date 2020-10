NAPOLI – Nel programma settimanale di Rino Gattuso doveva essere una domenica di riposo, ma nell’isolamento del Training Center le giornate sono molto lunghe e allora sono stati i giocatori del Napoli a chiedere al loro allenatore di scendere in campo lo stesso, anche per ingannare un po’ il tempo. Sessione mattutina, a Castel Volturno: con la squadra che in avvio si è divisa in gruppi e ha svolto poi lavoro di scarico. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza per tutti e chiusura con un circuito in palestra. Niente di esagerato, insomma. Ma dal report del club azzurro sui social è saltata fuori pure una significativa novità: Lorenzo Insigne sta meglio. Oltre alle solite terapie e agli esercizi in palestra, infatti, il capitano ha parzialmente ricominciato a farsi vedere pure sul campo. Procede dunque bene il suo recupero dopo l’infortunio muscolare che lo aveva messo ko durante la partita contro il Genoa, giocata lo scorso 27 settembre al San Paolo.





L’attaccante della Nazionale continuerà a essere indisponibile anche nell’anticipo di sabato prossimo a Fuorigrotta contro l’Atalanta, già quasi dietro l’angolo. Aumentano però le possibilità che possa farcela per il derby con il Benevento del 25 ottobre. È invece già pronto per il suo debutto Tiemouè Bakayoko, l’ultimo rinforzo del mercato. Il centrocampista francese è arrivato in buone condizioni e con lui sarà più facile il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1.







