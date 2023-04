Napoli-Milan, come vedere la partita in tv e in streaming

La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma oggi alle 21 allo stadio Maradona

Si gioca oggi, martedì 18 aprile, Napoli-Milan. Il match, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si giocherà alle 21 allo stadio Maradona. La gara di andata è finita 1-0 per i rossoneri. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta televisiva su Canale 5 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e su Sky Sport (251) e in streaming su SkyGo, NowTV e Mediaset Infinity .