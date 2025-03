Napoli-Milan 2-1, gol di Politano e Lukaku: Conte insegue l’Inter

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Milan nel posticipo della 30esima giornata di Serie A, rimanendo in corsa per il titolo grazie ai gol di Politano e Lukaku nei primi 20 minuti. Il Milan ha riaperto il match all’85’ con Jovic, dopo che Gimenez aveva fallito un rigore, rendendo ansiosa la finale di partita.

La squadra di Conte raggiunge così 64 punti, avvicinandosi a -3 dall’Inter di Inzaghi, con l’Atalanta che si trova a -6 dal Napoli e -9 dall’Inter, ormai quasi esclusa dalla corsa scudetto. Il Milan, allenato da Conceicao, non riesce a ottenere risultati positivi e si prepara alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in un momento difficile per la squadra, che ha molte assenze e lotta per non rimanere lontana dalla qualificazione Champions League.

Durante la partita, il Napoli parte forte e segna dopo soli 2 minuti con Politano, che sfrutta una difesa milanista distratta. Nonostante alcuni tentativi del Milan di reagire, è ancora il Napoli a raddoppiare al 19′ con Lukaku, approfittando di un errore del Milan. Il Milan prova a reagire, ma non riesce a trovare occasioni concrete.

Nella ripresa, con alcuni cambi, il Milan mostra maggiore intensità, ma viene fermato da un rigore parato da Meret al 69′. La squadra di Conceicao riesce a segnare il gol dell’1-2 con Jovic, ma nonostante i tentativi finali, non riesce a raggiungere il pareggio. La vittoria consente al Napoli di mantenere la pressione nella parte alta della classifica.