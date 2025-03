Napoli, McTominay gestito in vista della Fiorentina

Nessun allarme per Scott McTominay riguardo a un possibile infortunio. Recenti voci su un possibile stop fisico sono state smentite, poiché il giocatore non ha riscontrato problemi muscolari. L’ex calciatore del Manchester United, nelle ultime sessioni di allenamento, è stato gestito dallo staff tecnico di mister Conte. Questo approccio è stato adottato poiché McTominay è stato uno dei calciatori maggiormente utilizzati nelle recenti partite della squadra.

Di conseguenza, la sua presenza nella prossima partita di campionato, prevista per domenica contro la Fiorentina, non è in discussione. Il tecnico ha voluto assicurarsi che McTominay rimanesse in forma e disponibile, dato il suo importante contributo alle prestazioni della squadra. La gestione attenta dei carichi di lavoro è fondamentale in questo momento della stagione, e il club sembra avere una strategia chiara per preservare i giocatori chiave.

La situazione è quindi sotto controllo, e i tifosi possono stare tranquilli riguardo alla forma fisica del centrocampista. In attesa della gara con la Fiorentina, la squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, e McTominay potrebbe giocare un ruolo cruciale nella realizzazione di questo obiettivo. La comunicazione da parte del club e la gestione dei giocatori riflettono un impegno a mantenere il gruppo competitivo e in salute per affrontare le sfide future.