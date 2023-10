Napoli, Manfredi: “Le Università sono al centro di una rivoluzione economica e sociale”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto al ventesimo Convegno Nazionale del CoDAU, l’organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, presieduta da Alberto Scuttari, DG dell’Università degli Studi di Padova. “Sono lieto di questa importante iniziativa del CoDAU qui a Napoli”, ha detto il sindaco. “Già da quando ero Rettore, abbiamo lavorato per promuovere ricerca avanzata e sviluppo economico per startup e innovazione per creazione d’impresa e valorizzazione nuove competenze. Obiettivo quindi di creare valore, un indotto per la città che guardasse al digitale. Mai come in questo momento le università sono al centro di una rivoluzione economica e sociale. Il potenziale è altissimo e puntiamo a raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi per la città”.