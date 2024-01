Napoli, lungo stop per Meret

Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non aiutano di certo Walter Mazzarri ed il suo staff.

L’ultimo stop in ordine temporale è quello di Alex Meret. Il portiere si è infortunato durante la sfida contro il Monza (nella quale è stato grande protagonista con un calcio di rigore parato) e nelle ultime ore si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso e rischia uno stop di circa due mesi.

Questo il report ufficiale della società: “Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro”.

L’infortunio di Meret apre le porte a Gollini nei prossimi 45-50 giorni. Il portiere sarà titolare in campionato ed anche nella Supercoppa che si disputerà in Arabia Saudita tra venti giorni.

Difficilmente, infatti, la società interverrà sul mercato per reperire un portiere, anche perché Contini (il terzo) resta comunque un estremo difensore affidabile. La speranza dei partenopei è quella di recuperare Meret per la sfida del 21 febbraio contro il Barcellona negli ottavi di finale della Champions League.

Gollini resta un’occasione per tutti quei fantallenatori che giocano nelle leghe con il mercato sempre aperto: costa 2 fantamilioni ed il suo valore salirà sicuramente nelle prossime settimane. Per chi ha acquistato la batteria dei portieri del Napoli all’asta, invece, non cambia nulla.

Fantacalcio.it per Adnkronos