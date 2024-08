Napoli-Lukaku, ora è ufficiale

“Lukaku? Mi auguro di averlo a disposizione oggi, domani e dopodomani e quindi che possa entrare un po’ con il resto della squadra. Verrà con noi per il Parma. Romelu è un centravanti atipico, di solito i centravanti grossi per caratteristiche sono lenti quindi o li utilizzi come boa però poi non hanno grande gamba per sfruttare il cambio. Romelu l’ho sempre definito come un giocatore di Football Americano perché unisce fisicità a grande attacco nella profondità, lo considero unico sotto questo aspetto. Parliamo di un ragazzo perbene, posso mettere le mani sul fuoco per lui. Sa la responsabilità che ha verso di me, il Napoli ed i tifosi. Sono tranquillo”.