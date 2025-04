Napoli, lesione muscolare per Neres

Non arrivano buone notizie per le condizioni di David Neres. L’esterno brasiliano non ha preso parte alla partita contro il Monza a causa di un fastidio muscolare riscontrato durante l’allenamento del giorno precedente. Dopo essersi sottoposto a esami strumentali, è stata diagnosticata una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Il comunicato ufficiale del Napoli annuncia che Neres ha iniziato un percorso riabilitativo presso il Pineta Grande Hospital.

I tempi di recupero per questo tipo di infortunio sono stimati tra le 3 e le 4 settimane, il che significa che il calciatore salterà certamente le sfide contro il Torino, il Lecce e il Genoa. Questa situazione rappresenta una brutta notizia per l’allenatore Antonio Conte, che dovrà rinunciare a Neres per il resto del girone di ritorno.

Per sostituire Neres, Conte potrebbe optare per due soluzioni. La prima prevede l’adattamento di Leonardo Spinazzola come esterno alto, una scelta già adottata dal tecnico nella partita contro il Monza. L’altra opzione è schierare Giacomo Raspadori, uno dei giocatori più in forma della rosa. Queste variazioni potrebbero influenzare le strategie e le prestazioni della squadra nelle prossime partite. Ancora una volta, l’infortunio di Neres evidenzia la difficoltà di gestire le risorse in una stagione intensa e competitiva.