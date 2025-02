Napoli, le ultime su Olivera e Spinazzola

Brutte notizie per Antonio Conte in vista del match contro l’Udinese, terminato in pareggio, a causa dell’infortunio di Leonardo Spinazzola. Il giocatore azzurro ha riportato una lesione del medio gluteo destro, con un’aspettativa di recupero che si aggira tra i 20 e i 30 giorni. Questa situazione rappresenta un problema per il tecnico, che deve già rinunciare a Matias Olivera.

Tuttavia, ci sono buone notizie per Olivera, che potrebbe recuperare prima del previsto. Secondo le ultime informazioni provenienti dal quartier generale azzurro, si attendono sviluppi positivi nel corso della settimana. Olivera sta procedendo bene nel suo processo di riabilitazione e potrebbe rientrare prima dei 40 giorni inizialmente stimati dagli esami strumentali.

L’obiettivo è quello di riaverlo in campo per la trasferta a Como, che precede lo scontro diretto con l’Inter. Attualmente, l’unico terzino di ruolo disponibile oltre a Olivera è Di Lorenzo, mentre Mazzocchi è previsto come titolare fino al rientro di Olivera o Spinazzola. La situazione nei terzini è critica, ma le prospettive di recupero di Olivera offrono una speranza per Conte e la sua squadra.