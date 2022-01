Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, in questi giorni impegnato con la nazionale del Senegal in Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. A renderlo noto è la società partenopea tramite un post pubblicato su Twitter: “Kalidou Koulibaly impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo”.