– Rialzare la testa dopo la battuta d’arresto a Parma. Ecco la parola d’ordine in casa Napoli in vista del match di sabato sera al ‘San Paolo’ con il Sassuolo, terzultimo atto di serie A. Un campionato in cui i partenopei, settimi in classifica con 56 punti (-3 dal Milan e -5 dalla Roma), hanno ormai poco da chiedere, considerando poi che la conquista della Coppa Italia ha aperto loro le porte dell’Europa League. Però all’orizzonte si staglia la sagoma del Barcellona, che Insigne e compagni si troveranno di fronte l’8 agosto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E allora Gennaro Gattuso, a cui non piace il modo in cui la sua squadra sta giocando negli ultimi tempi, ha mandato un chiaro messaggio per evitare cali di tensione: “Il Sassuolo gioca un po’ come il Barcellona, per noi sarà un test importante”, le sue parole già nel dopo gara del ‘Tardini’, ribadite in questi giorni ai suoi uomini.

Koulibaly: “Sassuolo bel test in vista del Barcellona”

A farsi portavoce del pensiero del tecnico è dunque Kalidou Koulibaly. “All’andata il successo a Reggio Emilia ci ha dato la spinta per riprendere la strada migliore – ha ricordato il difensore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss -, domani ritroviamo il Sassuolo e per noi sarà un bel test. Loro hanno grande palleggio e sono una squadra tecnica. Dovremo essere bravi a togliere spazio ed essere soprattutto in fase offensiva più determinati. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo acquisire questa mentalità per ambire a grandi livelli”. Il centrale del Napoli si è poi soffermato su Gennaro Gattuso, arrivato a stagione in corso al posto di Carlo Ancelotti: “Il mister ci ha inquadrato molto bene, ha raddrizzato tutto quello che non andava e ci ha dato tanta fiducia e carattere. Lo seguiamo tutti perché ci sta dando le chiavi giuste per maturare e diventare una squadra sempre più competitiva”.

“Il mio futuro? Penso a finire bene la stagione”

E’ chiaro che nella mente di calciatori e tifosi la sfida con Messi e compagni riveste un valore straordinario. “Adesso abbiamo altre tre partite che vanno giocate al massimo per poter poi essere pronti per la sfida di Champions. Dobbiamo crescere – sottolinea Koulibaly – e soprattutto migliorare come mentalità. Non abbiamo timore e cercheremo di affrontare alla pari il Barcellona per giocarci la qualificazione fino alla fine. Cercheremo di regalare qualcosa di importante ai nostri tifosi. Vincere qui è speciale ed è unico, in nessuna parte del mondo c’è il calore e la passione di questa città. Il mio futuro? Voglio finire benissimo la stagione e sono ben inserito nel progetto Napoli. Non sto pensando a lungo termine, ma sono al cento per cento concentrato su questo momento perché superare il turno in Champions sarebbe un grandissimo traguardo”.

Azzurri al lavoro al ‘San Paolo’: in avanti torna Mertens

Seduta mattutina per il Napoli al ‘San Paolo’ oggi. Dopo una prima fase di riscaldamento a secco, la squadra ha svolto partita a campo ridotto, quindi chiusura con una serie di esercitazioni tattiche. Llorente ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato. Per quel che riguarda la formazione, dopo l’emergenza in attacco con il Parma, contro i neroverdi di De Zerbi ritorna Mertens prima punta, con Callejon a destra e capitan Insigne a sinistra. A centrocampo dovrebbe esserci Lobotka, che è molto più tecnico, con Fabian e Zielinski. In difesa Koulibaly potrebbe far coppia con Manolas, con Di Lorenzo laterale a destra e Hysaj spostato a sinistra. Ospina si è ripreso dall’affaticamento muscolare ma dovrebbe andare fra i pali nuovamente Meret.