Napoli-Inter oggi: orario, probabili formazioni, dove guardarla in tv e streaming

Il sabato di Serie A offre il tanto atteso big match tra Napoli e Inter, fondamentale per la lotta al titolo. Oggi, 1° marzo, l’Inter, allenata da Antonio Conte, si reca allo stadio Maradona per affrontare i partenopei. Attualmente, l’Inter è prima in classifica con 58 punti, mentre il Napoli la insegue a solo un punto di distanza.

Per quanto riguarda le formazioni probabili, Conte mantiene il suo collaudato schema 3-5-2, schierando Politano alto a destra e Billing al posto dell’infortunato Anguissa. In attacco, Lukaku e Raspadori completeranno la linea offensiva. Dall’altra parte, Inzaghi opta per gli undici titolari, ad eccezione di Josep Martinez che sostituisce il portiere infortunato Sommer. La formazione del Napoli prevede: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Per quanto riguarda l’Inter, scenderanno in campo: J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

La partita è cruciale per le aspirazioni scudetto di entrambe le squadre e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati a Sky con pacchetto Zona Dazn potranno seguirla anche sul canale 214 di Sky. Questo incontro rappresenta un momento decisivo per il campionato e per gli equilibri nella cima della classifica.