Napoli-Inter, Lautaro e la bestemmia: la difesa di Inzaghi

Simone Inzaghi difende Lautaro Martinez, accusato di aver bestemmiato dopo la sconfitta contro la Juventus, in vista della partita contro il Napoli. Lautaro sarà disponibile ma una condanna immediata avrebbe potuto portare a una sua squalifica. Inizialmente non sembrava esserci prova audio dell’insulto, ma ora la situazione è cambiata. Inzaghi esprime il suo disappunto riguardo alle voci che circolano sull’Inter e sulla presunta condotta di Lautaro. “Quando c’è di mezzo l’Inter, c’è sempre qualche parola in più”, afferma l’allenatore. Sottolinea il suo attaccamento alla squadra e ai suoi giocatori, descrivendoli come straordinari e degni di rispetto. Inzaghi sottolinea che conosce Lautaro da quasi quattro anni e conferma di non aver mai sentito il giocatore usare parolacce. “Lautaro è una persona di valori, e può capitare a chiunque di usare un linguaggio poco appropriato, ma lui è diverso”, aggiunge. L’allenatore osserva di aver visto Lautaro concentrato e impegnato nonostante la situazione delicata, indicando che il giocatore è consapevole delle voci che circolano e che continua a lavorare bene. Inzaghi evidenzia la sua fiducia in Lautaro come atleta e persona, esprimendo la sua intenzione di garantire che il ragazzo possa rimanere concentrato sulla propria performance in campo. Mentre il dibattito continua, l’allenatore invita a guardare avanti e a non distogliere l’attenzione dalle prove di Lautaro sul campo.