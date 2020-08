C’è anche Lorenzo Insigne tra i giocatori convocati da Gennaro Gattuso per la sfida di domani sera a Barcellona, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il capitano azzurro, che sta recuperando da un infortunio rimediato nel corso della sfida di sabato scorso contro la Lazio, ha svolto l’intera seduta di rifinitura effettuata al San Paolo prima della partenza per la Spagna. Il tecnico del Napoli deciderà all’utimo momento se rischiare Insigne dall’inizio oppure portarlo in panchina. Torna tra i convocati anche Llorente.

I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.