Napoli – Meno 2. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e il Napoli ha già iniziato la sua marcia di avvicinamento alla super sfida di dopodomani sera contro il Barcellona, valida per gli ottavi di finale della Champions League. Gli azzurri sono in ritiro da oggi pomeriggio in un hotel in città e domani sosterranno la seduta di rifinitura allo stadio San Paolo. Subito dopo Gattuso e i giocatori si trasferiranno all’aeroporto di Capodichino, per imbarcarsi sul volo charter che li porterà in Spagna. L’allarme Covid è ancora molto alto nella zona della Catalogna e per questo la trasferta sarà breve e blindata, con la squadra che ha rinunciato anche alla tradizionale sgambatura della vigilia al Camp Nou, per motivi di sicurezza.







Nelle prossime ore Gattuso annuncerà la lista dei convocati e aumentano le chance che anche Lorenzo Insigne possa prendere parte alla spedizione spagnola. Il capitano ha infatti appena compiuto un altro passo verso il suo completo recupero, lavorando parzialmente in gruppo durante il penultimo allenamento prima del Barcellona. L’attaccante della Nazionale sta continuando a sottoporsi alle terapie dopo il leggero infortunio al muscolo adduttore subito sabato scorso contro la Lazio, in campionato. Ma il dolore è passato e dal Napoli comincia dunque a filtrare ottimismo: in attesa del test decisivo che il giocatore sosterrà durante la rifinitura. È una buona notizia per Gattuso, che potrà dunque presentarsi quasi sicuramente con la squadra al gran completo al cospetto di Lionel Messi, nella gara più importante e prestigiosa della stagione azzurra.







