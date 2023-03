Napoli, infortunio per Osimhen

Mister Spalletti chiamato a ovviare in attacco contro il Milan domenica all’assenza del nigeriano

Brutte notizie per il Napoli: si è fermato Victor Osimhen che, di ritorno dagli impegni con la Nazionale nigeriana, ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore della gamba sinistra.

Un infortunio che sicuramente non gli permetterà di essere a disposizione per il match di domenica sera contro il Milan, verrà rivalutato dallo staff medico azzurro nella prossima settimana.

Occasione per Giovanni Simeone dal primo minuto al centro dell’attacco partenopeo domenica in campionato contro il Milan, ma è tornato a disposizione anche Giacomo Raspadori che può dare manforte a gara in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos