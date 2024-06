Napoli, infortunio per Olivera

Il fantacalcio ovviamente non è entrato nel vivo, ma i calciatori mettono comunque in ansia le proprie società con gli infortuni durante gli Europei e la Copa America.

Uno di questi è Matias Oliveira. Il terzino del Napoli (schierato in nazionale da difensore centrale) ha abbandonato il campo al minuto 60 per un problema alla coscia. Molto probabilmente si tratta di un problema muscolare, Olivera è uscito sulle sue gambe, smorfia di dolore e subito ghiaccio in panchina. Condizioni che attualmente non preoccupano l’Uruguay né Olivera, che comunque sarà monitorato dallo staff medico. La Celeste sarà impegnata venerdì 28 giugno, ore 03:00 italiane, nella seconda giornata contro la Bolivia.

La formazione uruguaiana, allenata da Marcelo Bielsa, è inserita nel gruppo C di Copa America con USA, Bolivia e Panama.

Buona l’esordio per 3-1 contro Panama, in gol Araujo, Nunez e l’ex Roma Vina. Sulla carta un girone che sembra abbastanza scontato, vista la vittoria anche degli USA 2-0 sulla Bolivia.