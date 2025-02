Napoli, infortunio per Anguissa

Bruttissime notizie per Antonio Conte e i fantallenatori: Zambo Anguissa si è infortunato e salterà la sfida scudetto contro l’Inter. Il centrocampista camerunense ha subito un risentimento muscolare nel finale di partita a Como. Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Questa situazione rappresenta una perdita significativa anche per il Fantacalcio, poiché Anguissa ha totalizzato una fantamedia di 7,10, con 5 gol e 3 assist in 26 partite. Il Napoli ha ufficialmente comunicato che il calciatore azzurro ha accusato un problema muscolare e che ha iniziato un percorso riabilitativo dopo gli accertamenti effettuati presso il Pineta Grande Hospital.

Questo infortunio si aggiunge a un periodo difficile per il Napoli, già alle prese con altre assenze, tra cui quella di David Neres. Per quanto riguarda i tempi di recupero, Anguissa resterà ai box fino alla sosta, saltando quindi le partite contro Inter, Fiorentina e Venezia. In vista di questi incontri, Billing si prepara a prendere il suo posto dopo il debutto di Como.