Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. E’ risultato gravemente ustionato il figlio del 93enne, ricoverato in ospedale: ha respirato i fumi tossici sprigionati dall’incendio.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco sono stati messi in salvo, con due autoscale, gli occupanti dell’ultimo piano dell’edificio. E tra gli abitanti del palazzo non si segnalano altri feriti o intossicati.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sull’accaduto sta indagando la Polizia.