Napoli in vetta: Mercato, Condò svela il sogno Champions

Il calciomercato del Napoli sta creando attese e aspettative per la prossima stagione. La squadra, guidata da Antonio Conte, sembra pronta a competere per il titolo di campione e, con alcuni acquisti mirati, potrebbe anche ambire alla Champions League.

Paolo Condò, durante una trasmissione su SkySport, ha esposto le sue opinioni riguardo alle potenzialità del Napoli. Ha affermato che, se la società riuscisse ad ingaggiare giocatori come Lang e Nunez, il Napoli non solo si candiderebbe come favorito per il campionato, ma diventerebbe anche una seria concorrente in Champions.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento di Lang è vicino alla conclusione. La trattativa è attualmente in fase di definizione, con le parti in trattativa su una cifra intorno ai 28 milioni di euro, una somma che si colloca tra i 30 milioni richiesti dal PSV e i 25 milioni più bonus offerti dalla SSC Napoli. Si prevede che ci sarà un incontro per clarire i dettagli già nella giornata di domani.

Parallelamente, il club sta intensificando gli sforzi per completare l’affare con Ndoye.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.calcionapoli24.it