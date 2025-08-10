34 C
Napoli in testa: la vittoria sul Sorrento segna il ritmo

Da StraNotizie
Il Napoli ha affrontato il Sorrento in un match di preparazione, confermando la propria superiorità sul campo. La partita, iniziata con grande intensità, ha visto il Napoli andare in vantaggio al 12′ grazie a Lucca, che ha sfruttato un assist di Spinazzola, anticipando il difensore di testa.

Pochi minuti dopo, al 21′, McTominay ha raddoppiato per gli azzurri con un tiro preciso sul palo lontano. Il Napoli ha mantenuto il controllo del gioco, continuando a pressare gli avversari. Gilmour, al 37′, ha avuto l’opportunità di segnare il terzo gol, ma il portiere Del Sorbo ha effettuato un’importante parata.

La squadra di Sorrento ha tentato di reagire con qualche occasione, ma senza concretizzare. Il Napoli si è dimostrato solido in difesa, mentre McTominay ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo al 31′.

Le formazioni in campo vedevano il Napoli schierato con un 4-3-3, e il Sorrento con un 3-5-2. Nonostante le difficoltà, il Sorrento ha cercato di rispondere, ma non è riuscito a superare il blocco difensivo avversario.

Con questo successo, il Napoli continua a prepararsi in vista dell’inizio della nuova stagione, mostrando già una buona intesa tra i giocatori.

