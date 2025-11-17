Napoli in scena con Eduardo per amore del gelo

Al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, si svolgerà un evento speciale della rassegna “Sul palcoscenico insieme”, che permetterà agli spettatori di assistere allo spettacolo direttamente in scena, tra gli attori.

Il nuovo appuntamento è fissato per giovedì 20 e venerdì 21 novembre alle 20.30, con “Eduardo, per amore del gelo” di Fabio Pisano. Gli interpreti saranno Chiara Baffi, Luciano Giugliano, Luca Iervolino e Ciro Riccardi, sotto la regia di Claudio Di Palma.

Lo spettacolo esplora tre aspetti significativi della vita di Eduardo De Filippo: l’amore, il suo legame con il San Ferdinando e la famiglia De Filippo. Questa biografia si propone di mettere in luce le sfaccettature dell’artista, offrendo un’interpretazione profonda della sua esistenza.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro, acquistabili presso il botteghino dell’Augusteo, al Politeama a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, e online su Bigliettoveloce.