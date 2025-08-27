Napoli in EA Sports FC 26: il Maradona diventa reale

Per la prima volta, nello nuovo EA Sports FC 26, sarà presente lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questo traguardo è stato celebrato da Geolier, un noto rapper, che ha commentato con entusiasmo l’inclusione dell’impianto della sua squadra del cuore nel simulatore calcistico.

Geolier ha fatto riferimento ai recenti successi del Napoli, in particolare la vittoria del campionato, e ha analizzato le strategie di mercato del club. Ha dichiarato che “quest’anno è motivo di grande orgoglio”. Secondo lui, Napoli sta acquisendo un’identità internazionale, come dimostrano anche i trasferimenti di calciatori di alto profilo. Ha sottolineato che il modo in cui la città viene percepita a livello calcistico sta cambiando, rendendola sempre più importante nel panorama globale. Ha indicato la Champions League come un obiettivo significativo per la squadra, esprimendo un forte sentimento di orgoglio per la sua città.

Il legame di Geolier con lo stadio Maradona e la figura di Diego Armando Maradona è profondo. Ha affermato che lo stadio rappresenta il riscatto di Napoli e ha sottolineato l’importanza del calcio per i napoletani, evidenziando come esso simboleggi la vita e la speranza per la città.

Nel salutare i suoi fan e i tifosi, Geolier ha voluto trasmettere un messaggio di orgoglio verso le proprie origini, invitando tutti a onorare le proprie radici. Si è rivolto in particolare ai giovani napoletani, incoraggiandoli a essere orgogliosi della loro identità.

Infine, il gioco promette interessanti novità nella modalità Ultimate Team, rimandando ai prossimi approfondimenti sui miglioramenti previsti.