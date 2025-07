Napoli in difficoltà: Arezzo si impone 2-0 nel test di Dimaro

Il Napoli ha inaugurato la stagione con un’amichevole a Dimaro, affrontando l’Arezzo, formazione di Serie C. Nonostante le aspettative, il match si è concluso con una sconfitta per 2-0 per gli azzurri, evidenziando ancora delle difficoltà nel team.

L’incontro ha visto il debutto di nuovi acquisti come De Bruyne, Lang, Marianucci e Lucca. Il Napoli, schierato con un 4-3-3, ha visto l’assenza di McTominay e Politano a causa di affaticamento. Il primo tempo ha visto diversi tentativi da parte dei partenopei, in particolare da De Bruyne, che ha sfiorato il gol in due occasioni. Tuttavia, è stata l’Arezzo a sbloccare la partita: Pattarello ha segnato su rigore al 37′ dopo un fallo di Lang.

Nella ripresa, il Napoli ha mostrato segni di miglioramento, grazie all’entrata in campo di Neres. Il brasiliano ha colpito un palo e ha creato diverse opportunità, ma la squadra ha faticato a concretizzare. Un errore difensivo di Mazzocchi ha permesso all’Arezzo di raddoppiare con Varela, portando il punteggio sul 2-0, che ha chiuso definitivamente il match.

Le formazioni iniziali sono state le seguenti:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. All: Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Arena, Chiosa, Coccia; Guccione, Damiani, Sani; Tavernelli, Concetti, Pattarello. All: Bucchi.

Il tempo per migliorare c’è, ma il percorso dipreparazione è ancora lungo per il Napoli.