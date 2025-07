Napoli in corsa per la Champions: acquisti in arrivo

Nel mondo del calcio, il calciomercato è sempre un tema fondamentale, e in particolare il Napoli si prepara a una stagione di grandi cambiamenti. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha annunciato che il team sta per acquisire numerosi nuovi giocatori, segno che le trattative in corso sono in fase avanzata.

Sebbene si stia discutendo del futuro di Victor Osimhen, le dichiarazioni di De Laurentiis suggeriscono che il Napoli non è preoccupato delle offerte del Galatasaray, che ha presentato una proposta di 70 milioni di euro, comunque al di sotto della clausola rescissoria di 75 milioni. De Laurentiis rimane focalizzato sull’acquisizione di nuovi talenti per rafforzare la squadra, sottolineando la fiducia in Antonio Conte come allenatore.

Nelle ultime settimane, il club ha già messo a segno alcune acquisizioni, tra cui Marianucci, Kevin de Bruyne e Noa Lang. Un altro obiettivo primario è Sam Beukema del Bologna, per il quale è in corso una trattativa che sembra avvicinarsi a una conclusione, con un prezzo di poco superiore ai 30 milioni di euro. Anche Juanlu Sanchez del Siviglia è nel mirino, visto che Conte lo considera un potenziale sostituto di Di Lorenzo.

Dopo aver sistemato la difesa, il Napoli si concentrerà sull’attacco, dove i nomi in agenda includono Lorenzo Lucca, per il quale sono già stati avviati i contatti, e Darwin Nunez, che presenta un’opzione più costosa ma con maggiore esperienza in Champions League. Per il ruolo di esterno, Ademola Lookman è uno dei nomi che potrebbero rivelarsi decisivi per la squadra azzurra nella prossima stagione.