Da StraNotizie
Napoli in Champions League: gli avversari del girone unico

Il Napoli di Conte ha ufficialmente scoperto le otto squadre che affronterà nella fase a gironi della Champions League. I partenopei, campioni d’Italia in carica, faranno il loro ritorno in questa competizione a settembre, con la fase a gironi che terminerà a gennaio.

Nel girone, oltre ai partenopei, ci sono squadre come il Chelsea e il Copenaghen. Ora i tifosi attendono con trepidazione il calendario ufficiale, per conoscere le date e gli orari delle quattro partite che si svolgeranno in casa e delle quattro in trasferta. Per questo, sarà necessario pazientare ancora un po’ di tempo.

