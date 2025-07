Napoli in Champions: Investimenti e Strategie di De Laurentiis

Nella cornice della Champions League, il Napoli si prepara a una stagione impegnativa e strategica. Fabrizio Vettosi, intervenuto a Marte Sport Live, ha fornito importanti dettagli sui piani finanziari e sportivi del club.

La partecipazione alla Champions League comporta un incremento significativo delle spese, legato a una nuova politica economica che mira a massimizzare i profitti dai risultati sportivi. Per la prima fase della competizione, il Napoli prevede di incassare circa 32 milioni di euro; se raggiungesse gli spareggi, questo valore potrebbe salire fino a 48 milioni. Le cifre si fanno ancora più alte per il prosieguo della competizione: 63 milioni per gli ottavi, 75 per i quarti e 90 per le semifinali.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha manifestato chiare ambizioni in Champions, con circa 150 milioni già investiti nella rosa. Tuttavia, la futura capacità di spesa dipenderà dalle eventuali cessioni di giocatori chiave come Kvaratskhelia e Osimhen. Attualmente, il monte ingaggi supera i 100 milioni di euro, con la possibilità di arrivare a 130 milioni con l’arrivo di De Bruyne, includendo anche la cessione di Osimhen.

Oltre alla gestione della squadra, De Laurentiis è attivamente impegnato nel potenziamento delle infrastrutture, previsto per il nuovo centro sportivo e un possibile adeguamento dello stadio Maradona. L’idea è quella di ampliare gli sky box per attrarre nuovi partner commerciali.