Napoli in Champions: investimenti e ambizioni per il futuro

Il Napoli si prepara ad affrontare la nuova stagione calcistica con ambizioni rinnovate, grazie al ritorno in Champions League. L’analisi economica effettuata dall’esperto Fabrizio Vettosi, durante un intervento a Radio Marte, ha messo in evidenza le dinamiche finanziarie che ruotano attorno a questa competizione.

Quest’anno, il Napoli potrebbe incassare 32 milioni di euro nella fase a gironi. Se la squadra riuscirà a qualificarsi per gli spareggi, l’importo salirà fino a 48 milioni. I guadagni aumenteranno ulteriormente in base ai risultati ottenuti, con 63 milioni per gli ottavi, 75 per i quarti e 90 per le semifinali. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già investito 150 milioni di euro nel club e la possibilità di ulteriori spese dipenderà dalle cessioni di giocatori chiave come Kvaratskhelia e Osimhen.

Il monte ingaggi attuale supera i 100 milioni di euro, con la prospettiva di raggiungere i 130 milioni, se dovesse venir meno la figura di Osimhen. Inoltre, De Laurentiis è focalizzato sulla costruzione di un nuovo centro sportivo e sull’adeguamento dello stadio Maradona, in particolare per ampliare gli sky box che potrebbero attrarre nuove partnership.

Con questi investimenti e preparativi, il Napoli punta a un percorso significativo in Champions League, cercando di capitalizzare sui successi sul campo e rafforzare la propria posizione economica.