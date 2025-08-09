Napoli in campo contro il Girona: info e probabili formazioni

L’avvicinamento alla stagione di Serie A continua per il Napoli, impegnato in un periodo di preparazione che culminerà con la prima partita del campionato. Dal ritiro di Castel di Sangro, gli azzurri si preparano a affrontare il Girona in un’amichevole, test fondamentale che precede l’esordio ufficiale. La sfida avrà luogo il 8 agosto 2025, presso il campo “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, con fischio d’inizio fissato per le 19:00.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Primafila e OneFootball per chi desidera seguire l’incontro in pay-per-view, al prezzo di 9,99€. Gli abbonati a DAZN possono acquistare il match senza ulteriori oneri, mentre i clienti Sky devono accedere alla sezione Primafila. Anche OneFootball richiede un’iscrizione per la visione.

In termini di probabili formazioni, l’allenatore Conte sembra orientato verso un 4-3-3. Milinkovic guiderà la difesa, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, mentre Rrahmani e Beukema ricopriranno il ruolo di centrali. Il centrocampo, in fase di prova, potrebbe vedere insieme Anguissa, Lobotka e De Bruyne, con l’opzione di inserire McTominay. In attacco, Conte schiererà Politano, Lucca e Lang.

Il Girona, guidato da Munoz, risponderà con una formazione simile, con Gazzaniga in porta e una linea difensiva composta da Rincon, Martinez, Krejci e Frances. A centrocampo, si prevedono Lemar, Herrera e Martin, supportando il trio offensivo formato da Tsygankov, Asprilla e Ruiz. La telecronaca di DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini.