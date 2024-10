Napoli in ansia, si ferma anche Olivera

Non è stata una pausa favorevole per il Napoli di Conte, che ha visto Mathias Olivera costretto a lasciare il campo durante la partita Uruguay-Ecuador a causa di un problema muscolare. Il terzino uruguaiano aveva giocato titolare per 87 minuti nello 0-0 della partita, fino al momento in cui ha sentito il dolore e ha chiesto il cambio, attirando l’attenzione della panchina uruguaiana. La sua condizione sarà valutata al rientro in Italia, ma il club è preoccupato per l’entità dell’infortunio.

In aggiunta a questa sfortunata situazione, c’è un’altra cattiva notizia per il tecnico, che dovrà anche monitorare le condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è atteso in giornata per effettuare esami medici, al fine di determinare la gravità del problema subito durante il suo impegno con la Nazionale. Con Lobotka e Olivera entrambi in dubbio per la prossima partita contro l’Empoli, Conte si troverà in una situazione difficile.

Se gli infortuni di Lobotka e Olivera saranno confermati dai risultati degli esami, entrambi salteranno la trasferta al Castellani, portando a un’ulteriore riduzione delle opzioni a disposizione dell’allenatore. In questo caso, saranno Gilmour e Spinazzola a prendere il posto dei titolari, pronti a scendere in campo dal primo minuto.

La situazione è critica per il Napoli, che si trova a dover affrontare assenze significative in un momento delicato della stagione. La squadra dovrà adattarsi rapidamente e trovare soluzioni alternative per mantenere la competitività. Il fantacalcio e i tifosi saranno in attesa di notizie sui due giocatori, sperando che possano recuperare in tempi brevi e non compromettere il rendimento della squadra nelle prossime gare.

L’attenzione ora si concentra sul recupero dei giocatori e sulla preparazione alla partita contro l’Empoli, fondamentale per il prosieguo della stagione e per gli obiettivi del club.