Napoli in ansia per Lobotka, le sue condizioni

Problema alla coscia per Stanislav Lobotka, uscito al minuto 83 durante la partita di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Il Napoli e Antonio Conte potrebbero dover fare a meno del regista per qualche settimana. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara; ulteriori dettagli saranno noti dopo gli esami che Lobotka effettuerà al suo rientro a Napoli.

Il centrocampista ha lamentato un fastidio all’altezza del flessore e ha immediatamente richiesto il cambio. I media locali riportano di un problema specifico al flessore della coscia, ma le condizioni del giocatore necessitano di una valutazione approfondita. Dopo la partita, si è visto Lobotka uscire in piedi, ma a lui è stata applicata una fasciatura sul lato sinistro della coscia dallo staff sanitario slovacco. Tuttavia, nelle immagini provenienti dallo spogliatoio, Lobotka mostrava un espressione sorridente e non appariva con fasciature.

Oggi sono previsti esami clinici dettagliati per determinare la gravità del suo infortunio. Si spera che la tesi del commissario tecnico Calzona, che ha parlato di semplice stanchezza, possa essere confermata.

La presenza di Lobotka nella trasferta di campionato di domenica a Empoli è ora seriamente a rischio. Se gli esami dovessero confermare la necessità di uno stop, il suo posto in campo verrebbe occupato da Gilmour, mentre la mediana sarebbe completata da Anguissa e McTominay.

La situazione attuale è fonte di preoccupazione non solo per il Napoli ma anche per la Slovacchia, che attende di capire le effettive condizioni fisiche del giocatore. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite del club, che dovrà adattarsi a un possibile cambio di formazione e strategie nel caso di un lungo recupero di Lobotka. È essenziale che il Napoli faccia il possibile per garantire che il calciatore riceva le cure adeguate e che possa recuperare in tempi brevi, permettendogli di tornare a dare il suo contributo alla squadra nel minor tempo possibile.