Napoli, il riscatto dopo Torino: analisi e dichiarazioni di Marino

Pierpaolo Marino ha rilasciato diverse dichiarazioni nella puntata di oggi de “Il Bello del Calcio”, condotto da Claudia Mercurio.

In merito alla partita Torino-Napoli, Marino l’ha definita “troppo brutta per essere vera”, osservando che il Napoli ha bisogno di ricominciare da zero dopo questa prestazione. Ha notato che l’approccio della squadra è stato troppo morbido, contrariamente a quanto visto nella partita di Firenze. Secondo lui, il Napoli, schierato in 4-3-3, ha mostrato insufficienza, soprattutto nella fase di svantaggio. Ha evidenziato le difficoltà di Conte nel trovare un sistema di gioco efficace, in particolare rispetto alla collocazione di De Bruyne e alla necessità di due ali in attacco.

Riguardo al mercato, Marino ha sottolineato che la mancanza di giocatori decisivi come McTominay e Lukaku pesa sulla rosa del Napoli. Ha anche criticato il rendimento di De Bruyne, sostenendo che ci si aspettava di più da lui.

Sul tema della formazione, ha affermato che non è prudente far giocare un giocatore con problemi fisici come McTominay, e ha ipotizzato l’impiego di Lang. Ha inoltre osservato che Lucca appare come un corpo estraneo alla squadra e che le sue caratteristiche non si integrano bene con il gioco del Napoli attuale.

Marino ha concluso parlando della necessità di un bilanciamento tattico tra i reparti, evidenziando che le prestazioni del Napoli sono ancora in fase di sviluppo. Infine, per il prossimo incontro col PSV, si aspetta un Napoli propositivo, in grado di imporre la propria qualità.