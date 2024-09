Napoli, il rapporto sulle condizioni di Meret

Non arrivano buone notizie per il Napoli riguardo al portiere Alex Meret. Durante la partita contro la Juventus, Meret ha subito un infortunio e ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Caprile, il quale ha mantenuto la porta inviolata. Gli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno rivelato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il report ufficiale del club ha confermato la gravità dell’infortunio e ha annunciato che Meret ha già iniziato il percorso di riabilitazione.

Secondo le previsioni, l’estremo difensore azzurro dovrà rimanere ai box per un periodo compreso tra 4 e 5 settimane. La sua possibile ripresa è attesa per la fine di ottobre, giusto in tempo per affrontare il Milan, una delle partite chiave del campionato. Questa situazione rappresenta un duro colpo per i tifosi del Napoli, nonché per i fantallenatori che avevano puntato sulle prestazioni di Meret, che aveva già dimostrato le sue abilità in precedenti partite con Parma e Cagliari.

Ora, l’onere di difendere la porta del Napoli ricade su Caprile. Il giovane portiere avrà l’opportunità di continuare il rendimento positivo evidenziato nella partita contro la Juventus. Nonostante la delusione per l’infortunio di Meret, i tifosi confidano che Caprile possa dimostrare di essere all’altezza della situazione e contribuire a mantenere alte le speranze per la stagione in corso.

In sintesi, la situazione di Meret rappresenta un’importante preoccupazione per il Napoli, e l’assenza del suo portiere titolare potrebbe influire sulle prestazioni della squadra nelle prossime settimane. Sarà interessante vedere come Caprile si adatterà al ruolo di titolare e se riuscirà a reggere la pressione in match cruciali. La speranza è che Meret possa tornare in forma nel minor tempo possibile, per continuare a fornire sicurezza a una squadra ambiziosa come quella partenopea.