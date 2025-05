Napoli-Genoa finisce 2-2, Napoli avanti di un solo punto sull’Inter nella corsa allo scudetto.

Il Napoli non riesce a superare il Genoa, terminando la partita al Maradona con un pareggio 2-2 nella penultima gara casalinga, mentre la lotta per lo scudetto si intensifica. La squadra di Antonio Conte, in risposta alla vittoria dell’Inter su Torino, subisce due rimontaggi dai rossoblù allenati da Patrick Vieira.

Il match si sblocca al 15′ grazie a Romelu Lukaku, che segna l’1-0 per il Napoli. Tuttavia, al 32′, il Genoa ristabilisce l’equilibrio: un colpo di testa di Ahanor provoca un’autorete sfortunata del portiere Meret. Nella ripresa, gli azzurri ritornano in vantaggio con una rete spettacolare di Raspadori al 64′. Ma al 84′, Vasquez sorprende il pubblico napoletano, realizzando il gol del definitivo 2-2.

In termini di classifica, il Napoli mantiene la prima posizione con 78 punti, mentre l’Inter si avvicina, portandosi a 77 punti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com