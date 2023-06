Napoli, furto a casa Zielinski: rubate borse e chiavi dell'auto

Alcune borse di marca e le chiavi dell’auto, poi ritrovata. Sarebbe questo al momento il bottino del furto nell’abitazione di Piotr Zielinski, calciatore polacco del Napoli, avvenuto a Giugliano in Campania. L’auto in questione, una Mercedes, è stata rintracciata e recuperata dai Carabinieri nel comune di Aversa, in provincia di Caserta, grazie alla scatola nera installata a bordo. Proseguono le indagini dei Carabinieri della compagnia di Giugliano per individuare e identificare i responsabili del furto. Il giocatore, attualmente in vacanza, non era a casa al momento del fatto.