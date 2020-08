NAPOLI – Gennaro Gattuso e il Napoli vanno avanti senza il rinnovo. Stamattina il tecnico azzurro ha raggiunto a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del contratto ma soprattutto di mercato. All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente Edo De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Di comune accordo il tecnico calabrese e il presidente hanno deciso di non prolungare il contratto, rinviando la discussione a stagione in corso o magari anche nei prossimi giorni.





Il contratto scade nel 2021

Gattuso ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e una penale abbastanza alta in caso di addio anticipato deciso da lui. E proprio su questa clausola si dovrà discutere, altrimenti le parti si potrebbero dividere al termine del prossimo campionato. Durante il summit si è parlato anche di calciomercato. Dovrebbe essere Gabriel del Lille il difensore centrale che prenderà il posto di Koulibaly, in caso di partenza del senegalese. Dalla Roma dovrebbero arrivare sia Under che Veretout per sostituire Callejon ed eventualmente Allan.





Scambio Milik-Bernardeschi

Nella lista ci sarebbe anche Bernardeschi che potrebbe rientrare nell’affare che dovrebbe portare Milik alla Juventus, ma il giocatore, almeno per il momento, non sembra interessato all’eventuale trasferimento in maglia azzurra. Intanto parole d’amore per Napoli da parte di Matteo Politano, arrivato a gennaio dall’Inter quando nel suo futuro sembrava dovesse esserci la Roma. “E’ difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi – scrive l’esterno -. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per tornare ancora più carichi con l’avvento della nuova stagione, perchè con questa squadra possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. A presto”.







Fonte