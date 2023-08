Napoli, follie per trattenere Osimhen

Il Napoli deve guardarsi dalle super offerte che provengono dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen; ingaggio faraonico da parte dell’Al-Hilal di circa 60 mln di euro all’anno offerto al nigeriano e proposta al club azzurro da parte dei sauditi di circa 140 mln di euro per il cartellino dell’attaccante. L’affare non è ancora fatto. Da un lato la possibilità di accrescere il proprio patrimonio per Osimhen, dall’altra quella di restare nel calcio che conta e provare a vincere un altro scudetto con il Napoli.

Il Napoli non vuole perdere la sua punta di diamante. Aurelio De Laurentiis è pronto a fare follie pur di trattenere in azzurro il nigeriano per almeno un’altra stagione. Il presidente del club partenopeo, infatti, è disposto ad offrire a Osimhen un rinnovo contrattuale con ingaggio fino a 12 milioni di euro a stagione.

Cifre mai viste al Napoli, un vero e proprio record di ingaggio con tanto di promessa per il 2024. Il prossimo anno, in caso di permanenza a Napoli, De Laurentiis gli prometterebbe poi la cessione.

Il patron azzurro ha infine un alleato: si tratta di Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, che ha già invitato il ragazzo a mettere in primo piano le ambizioni sportive.

Fantacalcio.it per Adnkronos