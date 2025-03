Napoli-Fiorentina oggi: orario, probabili formazioni, dove seguirla in tv e streaming

Dopo il pareggio contro l’Inter, il Napoli cerca di ritrovare i tre punti in campionato. Oggi, domenica 9 marzo, gli azzurri affrontano la Fiorentina al Maradona nel 28° turno di Serie A. Il Napoli, allenato da Conte, è secondo in classifica con 57 punti, a solamente un punto dalla vetta, mentre la Fiorentina occupa il settimo posto con 45 punti.

Per la partita, Conte schiera il solito 3-5-2, puntando in attacco su Lukaku e Raspadori. Anche Palladino per la Fiorentina opta per un modulo simile, con Kean e Beltran come attaccanti. Le probabili formazioni per l’incontro delle 15 sono:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 14:30.