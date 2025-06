Napoli festeggia la Festa della Musica: scoprila il 21 giugno!

La città di Napoli partecipa alla 31esima edizione della Festa della Musica, dedicata al tema “I mestieri della musica”, che si svolgerà il 21 giugno in tutto il mondo. L’evento, promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Ministero della Cultura, e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, offrirà centinaia di concerti con artisti professionisti e amatori.

Napoli organizzerà due giorni di celebrazioni nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, coinvolgendo sia il centro che le periferie. Le festività inizieranno il 20 giugno con l’incontro “I mestieri della musica e le nuove tecnologie”, che avrà luogo presso Palazzo Cavalcanti. Professionisti del settore, come Pietro Camonchia ed Enzo Mazza, discuteranno il legame tra l’industria musicale e la tecnologia. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

Le location e fasce orarie per gli eventi musicali a Napoli includono:

– Viale Margherita (ore 9.00-13.00 e 16.00-20.00)

– Corso Duca d’Aosta (ore 10.00-12.00 e 18.00-21.00)

– Stazione Scampia (ore 10.00-12.00 e 18.00-21.00)

– Piazza Luigi di Nocera (ore 10.00-12.00 e 19.00-21.00)

– Largo San Giovanni Maggiore (ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00)

– Piazza Sanità (ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00)

– Largo Luisa Conte (ore 10.00-13.00 e 15.00-20.00)

– Porta Capuana (ore 10.00-13.00 e 16.00-21.00)

– Piazza Nazionale (ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)

– Via Scarlatti (ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00)

– Piazza degli Artisti (ore 10.00-13.00 e 17.00-21.00)

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.comune.napoli.it