Napoli Festeggia il Quarto Scudetto: Futuro di Conte?

Notte di festa a Napoli per il quarto scudetto vinto dall’azzurro, dopo il trionfo nell’ultima partita contro il Cagliari. La squadra di Antonio Conte si prepara a celebrare con un bus scoperto. Tuttavia, il futuro dell’allenatore resta incerto, come evidenziato anche dai commenti post-partita.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato il legame di Conte con il Sud, definendo il titolo come un “scudetto scugnizzo”. Ha anche dichiarato l’importanza di rispettare la personalità degli allenatori, pur esistendo contratti vincolanti, e ha enfatizzato il rispetto dovuto al Napoli.

Conte, in attesa delle celebrazioni, ha espresso soddisfazione per il rapporto instaurato con il presidente e ha rimarcato l’unità della squadra.

Le celebrazioni proseguiranno fino al 26 maggio, quando il bus scoperto sfilerà per il lungomare di Napoli, da molo Luise a piazza Vittoria. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la disponibilità di circa centomila posti e quattro maxischermi per i tifosi.

Ieri sera, migliaia di persone hanno riempito le strade, in particolare piazza del Plebiscito, tra bandiere, fumogeni e maglie azzurre. La festa è stata caratterizzata da un clima di festa e senza problemi di ordine pubblico. Molti dei tifosi indossavano la maglia numero 10, simbolo del culto per Maradona, anche se più di trenta anni fa. La maglia azzurra, per i supporters, rappresenta un’identità profonda, un legame intrinseco con la storia e la cultura partenopea.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com