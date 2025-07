Napoli favorito per lo Scudetto: parole di Nicola Mora

Il calciomercato del Napoli è al centro dell’attenzione, con molteplici movimenti in corso. Nicola Mora, ex difensore della squadra azzurra, è stato ospite nel programma “NAPOLI MAGAZINE LIVE”. Durante la trasmissione, ha condiviso le sue opinioni sulle prospettive del club e le strategie di mercato.

Mora ha sottolineato l’ottimismo riguardo al ritiro della squadra, evidenziando come l’arrivo di Antonio Conte abbia portato chiarezza nelle scelte dirigenziali. Ha elogiato il lavoro di Aurelio De Laurentiis e del suo staff, sottolineando che il Napoli sta gestendo in modo efficace la situazione legata alla possibile cessione di Victor Osimhen, mentre il mercato in entrata è pienamente attivo.

L’ex calciatore ha anche parlato dell’arrivo imminente di Noa Lang, definendolo un colpo importante per il club e un ottimo merito per la dirigenza. Inoltre, ha accennato a Luka Lucca, che ha dimostrato potenzialità durante la sua esperienza a Udine, suggerendo che potrebbe essere un buon sostituto per Lukaku nel sistema di gioco di Conte. Tuttavia, ha avvertito che il Napoli deve esplorare altri profili, come Darwin Núñez, per ampliare le opzioni.

Mora ha concluso parlando delle recenti vittorie del Napoli, riconoscendo il duro lavoro della dirigenza nel corso dell’ultima stagione. Ha espresso la sua convinzione che la squadra possa competere per lo Scudetto e ottenere un ruolo significativo in Champions League, ma ha anche ricordato l’importanza di rimanere concentrati e proattivi.