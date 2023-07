E’ stato trovato il corpo senza vita dell’operaio della fabbrica di fuochi d’artificio di Roccarainola (Napoli) in cui questa mattina si è verificata un’esplosione. Si tratta di un 51enne, l’unico che mancava all’appello e per il quale erano in corso le ricerche da parte dei soccorsi e dei carabinieri della compagnia di Nola intervenuti sul posto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Nola.