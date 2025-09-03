Napoli e l’Inter: chi avrà la meglio nella lotta scudetto?

Beppe Galderisi ha espresso le sue opinioni sul campionato in un’intervista a Marte Sport Live, ponendo il Napoli in cima alla sua personale classifica. Secondo Galderisi, la squadra partenopea ha un centrocampo tra i più forti, con valide alternative e la guida di un allenatore che presta grande attenzione ai dettagli. Ritiene che, al momento, il Napoli abbia un vantaggio rispetto all’Inter, che deve affrontare la pressione della piazza milanese, specialmente dopo la sconfitta con l’Udinese.

Galderisi ha sottolineato che l’attacco del Napoli offre varie opzioni di gioco e ha elogiato l’importanza di avere un giocatore come Lucca in squadra, poiché contribuisce sia al peso offensivo che alla gestione del tempo di gioco. Ha citato Bagnoli, ricordando che una buona punta può migliorare il gioco della squadra. Inoltre, ha parlato positivamente di Hojlund, evidenziando le sue caratteristiche distintive, tra cui il carattere, la velocità e la capacità di attaccare gli spazi.

Anche la capacità di superare l’avversario è fondamentale, e il Napoli non è carente in questo aspetto grazie a giocatori come Neres, Politano e Lang. Infine, ha menzionato il Como, paragonandolo al suo Verona, e ha detto che potrebbe diventare una delle sorprese del campionato. Ha apprezzato particolarmente la prestazione del Como nella partita contro la Lazio, definendoli una squadra vera con ottime idee e giovani talentuosi.